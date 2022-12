Grösster Einzelmarkt für Waren "Made in Germany" waren auch im Oktober die USA mit 13,9 Milliarden Euro. Die Ausfuhren in die grösste Volkswirtschaft der Welt sanken gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent. Die Exporte nach China betrugen unverändert zum Vormonat 8,9 Milliarden Euro. In die EU gingen Waren im Wert von 71,4 Milliarden, was einem Minus von 2,4 Prozent entspricht.