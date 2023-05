Wie die Krankenkasse am Freitag mitteilte, sank das Prämienvolumen im letzten Jahr um 2,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken. Der grösste Teil davon, 3,4 Milliarden, floss in die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Insgesamt betreute die Gruppe per Ende Jahr 915'000 Kunden. Das sind 88'000 weniger als im Jahr zuvor.