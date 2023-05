Insgesamt gingen in der genannten Periode 1753 Firmen in ein Insolvenzverfahren. Das ist eine Zunahme von 21 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Donnerstag mitteilte. Am stärksten war der Zuwachs im Tessin, wo die Konkurse um ganze 36 Prozent anstiegen, gefolgt vom Espace Mittelland mit einem Zuwachs von 27 Prozent und der Nordwestschweiz mit einem Plus von 23 Prozent.