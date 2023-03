"Die Gaspreise in Europa könnten sich im Verlauf der Jahre teils deutlich reduzieren", erklärte Studienautor David Schlund. "In allen Szenarien erreichen sie im Jahr 2030 wieder das historische Niveau der 2010er Jahre von unter 20 Euro je Megawattstunde." Zum Vergleich: Am Freitag kostete im April zu lieferndes Erdgas am virtuellen Handelsplatz TTF rund 45 Euro die Megawattstunde.