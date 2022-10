Der US-Getränkeriese Pepscio stemmt sich weiter erfolgreich gegen das zunehmend schwierige Umfeld. Umsatz und Ergebnis legten im dritten Quartal überraschend stark zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Konzernchef Ramon Laguarta erhöhte erneut die Ziele für das Jahr - das dritte Mal in diesem Jahr. "Unsere starken Ergebnisse zeigen, dass unsere getätigten Investitionen Früchte tragen", sagte der Manager laut Mitteilung vom Mittwoch in Purchase im US-Bundesstaat New York. Die Aktie stieg vorbörslich zuletzt um rund zwei Prozent.

12.10.2022 13:13