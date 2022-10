Am Donnerstag hat die Credit Suisse bereits einen Erfolg in einem Zivilverfahren in den USA verbucht: Ein Geschworenengericht entlastete die Bank vom Vorwurf angeblicher Manipulationen des Devisenmarkts in den Jahren 2007 bis 2013. "Die Credit Suisse ist zufrieden, dass die Jury der Bank zugestimmt hat und die Klage als unbegründet abgewiesen hat", erklärte die Bank zu dem Urteil.