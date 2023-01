Der Zuger Regierungsrat hat Erwin Bucher in den Bankrat der Zuger Kantonalbank gewählt. Ab der Generalversammlung am 13. Mai wird er im Gremium Einsitz nehmen, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Die Wahl steht unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Kantonsrat.

17.01.2023 18:37