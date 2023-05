(Mit Stellungnahme von Ringier ergänzt) - Der Medienkonzern Ringier zeigt Interesse an einer Übernahme der traditionsreichen portugiesischen Sportzeitung "A Bola". Ringier sei in entsprechenden Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Gruppe Vicra Desportiva, bestätigte eine Firmensprecherin am Dienstagabend auf Anfrage von AWP portugiesische Medienberichte.

30.05.2023 20:29