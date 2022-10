Zudem sei wegen der negativen Entwicklung an den Börsen das Segment Immobilien in den Depots vieler Marktteilnehmer nun übergewichtet und daher könnten die Investoren nicht mehr wie gewünscht in Immobilien investieren. Es gebe aber dennoch Investoren, die gerne mitmachen würden und ihre Anrechte ausüben wollten. Zudem gebe es auch Platz für neue Investoren.