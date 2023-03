2023 erwartet Varia US ein "erfolgreiches, aber auch ein herausforderndes Jahr". Zumindest in der ersten Jahreshälfte dürfte der Markt noch etwas träge sein, glaubt CEO Patrick Richard in der Mitteilung, dann dürfte die Situation in Bezug auf die Zinssätze und Kapitalisierungssätze etwas an Sicherheit gewinnen. "Dies ermöglicht hoffentlich den Beginn eines Aufschwungs", so der CEO.