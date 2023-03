(Ausführliche Fassung) - Der Volkswagen-Konzern steckt im laufenden Fünfjahreszeitraum einen noch grösseren Anteil seines Investitionsbudgets in Elektroautotechnik und Digitalisierung. Insgesamt sollen in den Jahren 2023 bis 2027 rund 180 Milliarden Euro investiert werden, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Rund 68 Prozent davon, also mehr als zwei Drittel, gehen in die Bereiche Elektrifizierung und digitale Vernetzung. In der vorangegangenen grossen Planungsrunde über fünf Jahre (2022-2026) veranschlagte VW für die Zukunftstechnologien rund 56 Prozent der gesamten Investitionsmittel von 159 Milliarden Euro.

14.03.2023 10:37