Die Gesellschaft wolle ihr grenzüberschreitendes M&A-Geschäft stärken, um spezifisch Investitionsflüsse zwischen dem chinesischen Raum und Europa zu erleichtern, heisst es weiter. Der in Zürich ansässige Liu habe in der Vergangenheit als Unternehmer und Financier eine Reihe von strategischen Investitionen einer in Hongkong kotieren Gesellschaft in Luxusgüter- und Finanzwerte in der Schweiz angeführt.