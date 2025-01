Termine Unternehmen KOR Hyundai Motor Q4-Zahlen KOR LG Electronics Q4-Zahlen GBR Associated British Foods, Q1-Umsatz SWE Sandvik Jahreszahlen SWE Investor Jahreszahlen USA GE Aerospace Q4-Zahlen USA American Airlines Jahreszahlen USA Air Products and Chemicals, Hauptversammlung USA Blackrock ausserordentliche Hauptversammlung USA Texas Instruments Jahreszahlen Termine Konjunktur JPN Handelsbilanz 12/24 FRA Geschäftsklima 1/25 FRA Produzentenvertrauen 1/25 NOR Zentralbank Zinsentscheid TÜR Zentralbank Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe EUR Verbrauchervertrauen 1/25 USA EIA Ölbericht DEU Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes ECommerce DEU BGH verhandelt zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe DEU EVG stellt Forderungen für die nächste Tarifrunde mit der Deutschen Bahn vor

