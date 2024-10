Im Autosektor setzten die Vorgaben von Tesla und Renault Akzente. Der US-Elektroautobauer hatte im dritten Quartal trotz der Branchentristesse deutlich mehr verdient als von Experten erwartet worden war. «Der E-Autobauer trimmt sich weiter auf Effizienz, bekommt die Kosten in den Griff und macht sich so fit für die Visionen der Zukunft», lobte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Renault profitierten auch von guten Quartalszahlen und gewannen an der Spitze der europäischen Autowerte 6,7 Prozent.