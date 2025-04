Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag weiter nachgeben. Kräftige Verluste an der Wall Street und weiter sinkende US-Futures wiesen den Weg. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 2,4 Prozent auf 4.990,66 Punkte. Ausserhalb des Euroraums sah es ebenfalls trist aus. Der Schweizer SMI fiel um 2,74 Prozent auf 11.935,88 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um 1,77 Prozent auf 8.324,93 Punkte nach unten.