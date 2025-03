Unter den Einzelwerten sorgen die Aktien von Steyr Motors weiterhin für Furore. Nach einem Kurssprung von 76 Prozent am Freitag, schossen die Papiere an der Wiener Börse am Montag um weitere 114 Prozent hoch auf einen Rekordwert von 193 Euro. Der Kurs hat sich damit in nur vier Börsentagen mehr als verfünffacht. Der Spezialist für Antriebe und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - profitiert von der aktuellen Rally der Rüstungswerte.