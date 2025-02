Trotz neuer Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump ist der deutsche Aktienmarkt ruhig in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax hatte im frühen Handel am Montag sogar etwas zugelegt, bevor der Schwung nachliess. Am späten Vormittag stand bei 21.795,45 Punkten noch ein geringfügiges Plus zu Buche.