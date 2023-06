In New York zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Börsenstart ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial bei 33 707 Punkten weiter kaum bewegt. Dagegen sieht IG den Nasdaq 100 nach den deutlichen Kurseinbussen zu Wochenbeginn mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 14 761 Punkte ein wenig stabilisiert.

27.06.2023 14:50