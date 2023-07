Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leicht zugelegt und damit den Erholungstrend vom Vortag fortgeführt. Allerdings verlor der SMI im späten Handel wieder etwas an Schwung, wodurch das Tageshoch nicht gehalten werden konnte. Vor den mit Spannung erwarteten US-Konsumentenpreisen am Mittwoch hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten, hiess es am Markt. Am Tag darauf folgen die US-Produzentenpreise. Und zum Wochenschluss legen die ersten US-Grossbanken ihre Quartalszahlen vor.

11.07.2023 18:15