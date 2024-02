Die US-Teuerungszahlen sind das Highlight der Woche und könnten zum Bewährungstest für die Finanzmärkte werden. Liegt die Inflation im Januar deutlich über den Erwartungen, dürften der erwartete Termin einer ersten Zinssenkung weiter nach hinten rücken, was eine Korrektur einleiten könnte, hiess es bei CMC Markets. Die ZKB geht derweil davon aus, dass sich der Disinflationsprozess in den USA zu Jahresbeginn moderat fortgesetzt hat. Aber auch der Bilanzreigen geht weiter: In den kommenden Tagen werden mit Schindler, Sika und Swiss Re weitere Blue Chips ihre Jahresergebnisse vorlegen.