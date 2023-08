Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag tiefer geschlossen. Allerdings konnte sich der Index im Verlauf vom Tagestief erholen und schloss darüber. Die Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch hat jedoch allgemein für schlechte Stimmung gesorgt. So fielen bis zum Schweizer Handelsschluss auch die US-Indizes deutlich ab. "Fitch platzt in die Partystimmung an der Börse", kommentierte ein Beobachter. Mit der Abwertung auf AA+ von AAA habe sich die Freude der Anleger über den bevorstehenden Zinsgipfel, eine möglicherweise ausbleibende Rezession und den nachlassenden Inflationsdruck abrupt verflüchtigt.

02.08.2023 18:15