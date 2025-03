Der SMI hat am Mittwoch vor wichtigen Zinsentscheidungen erneut mit der Marke von 13'000 Punkten gerungen. Generell würden Anleger vor der am Abend anstehenden US-Zinssitzung vorsichtiger und zurückhaltender agieren. Da von der US-Notenbank am heutigen Abend keine Zinssenkung erwartet wird, stehen die begleitenden Kommentare und Hinweise auf mögliche künftige Lockerungen im Mittelpunkt. Zudem werden die neuen Projektionen, die so genannten Dot Plots des Fed für die Leitzinsen, die Inflation und das Wirtschaftswachstum veröffentlicht.