Die bei den meisten der vorliegende Projekte ins Auge gefassten hochalpinen Standorte werden mit der Stromausbeute im Winter begründet. Alpine Solaranlagen würden im Winter bis zu fünf Mal so viel Strom liefern, wie solche in tiefen Lagen. Die Sonne scheint in der Höhe öfter, stärker und wird zudem vom Schnee reflektiert.