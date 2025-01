Ebenfalls ein anhaltendes Thema ist ein angebliches Going-private von Swatch. Ende September hatte ein Medienbericht darüber am Markt für Aufsehen gesorgt: CEO Nick Hayek hatte in einem Interview mit der «Bilanz» über einen möglichen Rückzug der Gruppe von der Börse gesprochen, wonach die Aktie um 12 Prozent in die Höhe schoss. In der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) dementierte er daraufhin solche Pläne.