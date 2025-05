In einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten nach einer Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist der Kurs des Bitcoin am Montag zeitweise bis auf etwa 105.700 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung hielt sich damit auf der Handelsplattform Bitstamp in der Nähe des Rekordhochs, das im Januar bei rund 109.000 Dollar erreicht worden war. Am späten Vormittag wurde der Bitcoin aber wieder etwas tiefer bei 104.600 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitag.