Dombrovskis: Deutsche Schuldenbremse strenger als EU-Vorgaben

Jüngst hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass der von der scheidenden Bundesregierung in Brüssel eingereichte Haushaltsplan für das nächste Jahr gegen Empfehlungen der EU-Kommission zur Einhaltung der europäischen Schuldenregeln verstösst. Die veranschlagten Nettoausgaben dürften über den einschlägigen Obergrenzen liegen. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 wurde bislang nur - mit bestehenden Lücken in Milliardenhöhe - vom Kabinett in Berlin beschlossen. Erwartet wird nun, dass der Haushalt 2025 im Juli beschlossen wird von der dann neuen Bundesregierung.