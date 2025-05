Bereits Ende Februar hatte die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns mitgeteilt, in einem Milliardendeal Just Eat Takeaway übernehmen zu wollen. Prosus bietet dafür wie bereits bekannt pro Aktie 20,30 Euro in bar. Das entspreche einer Prämie von gut 49 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate, hiess es. Insgesamt würde die Übernahme Prosus 4,1 Milliarden Euro kosten. Das Management und der Aufsichtsrat von Just Eat Takeaway unterstützen den Deal.