Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann stellt die jüngste Dollar-Stärke in Frage. Er hält einen Inflations-Schock in den Vereinigten Staaten aufgrund der Zölle für möglich. «Letztendlich müsste die Fed - um Zweitrundeneffekte zu vermeiden - die Gesamtnachfrage in den USA erheblich dämpfen und damit jedwede positiven konjunkturellen Effekte der Importzölle zunichtemachen», schreibt Leuchtmann. «Glauben wir wirklich, dass in diesem Fall der US-Präsident die Fed gewähren lässt?». US-Präsident Donald Trump hat sich immer für Zinssenkungen ausgesprochen und Notenbankchef Jerome Powell heftig kritisiert.