«SonntagsZeitung»:

ARMEE: Elon Musk hat die Debatte über den F-35-Kampfjet in der Schweiz neu entfacht. Der Unternehmer kritisierte auf seiner Plattform X die hohen Kosten und die Effektivität des Jets und bezeichnete bemannte Kampfflugzeuge als obsolet. «Elon Musk hat recht. In absehbarer Zukunft werden Drohnen bemannte Kampfflugzeuge ablösen», sagte ETH-Professor Roland Siegwart zur «SonntagsZeitung». Ihmzufolge wird es in zwei bis drei Jahren grössere Drohnen geben, die autonom Bomben über längere Distanzen transportieren und abwerfen können. «Die Piloten werden keine Chance haben, da Drohnen in der Luft viel agiler sind». Die Beschaffung der F-35 werde, wie in den Verträgen mit der US-Regierung vereinbart, umgesetzt, schrieb das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) auf Anfrage der «SonntagZeitung». Doch auch aus dem Parlament werden Forderungen nach einer verstärkten Investitionen in Drohnentechnologie laut.