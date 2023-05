Bei den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften starben am Mittwoch in der Stadt Peshawar mindestens vier Menschen, wie Krankenhausvertreter mitteilten. Bereits am Dienstag war eine Person bei den Protesten ums Leben gekommen. Die Regierung erklärte, allein am Dienstag hätten Anhänger von Khans Partei PTI 14 Regierungsgebäude und 25 Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. In der ostpakistanischen Stadt Lahore wurde die Residenz eines hochrangigen Militärs geplündert. Militärgebäude wurden gestürmt.