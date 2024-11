In Grossbritannien hat die Inflation im Oktober wieder deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zu - nach einem Plus von lediglich 1,7 Prozent im September, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt einen etwas geringeren Anstieg von 2,2 Prozent auf dem Zettel gehabt. Damit liegt die Jahresteuerungsrate nun wieder über der Marke von 2 Prozent, die von der britischen Notenbank als Zielwert angestrebt wird.