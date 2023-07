Beim Betriebsgewinn zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Umsatz. Der wiederkehrende EBIT erreichte 2,04 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 13,4 Prozent entspricht. Die Marge legte gleichzeitig um 80 Basispunkte auf 15,6 Prozent zu, was in Analystenkreisen gelobt wurde. Der Konzerngewinn wiederum stieg im Halbjahr um 9,0 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken.