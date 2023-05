Gaza/Jerusalem, 11. Mai (Reuters) - Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen vom Mittwoch ist der Kommandeur der Raketeneinheit der radikalen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet worden. Bei einem Anschlag auf ein Gebäude im südlichen Gazastreifen in Chan Yunis seien in der Nacht der Kommandeur Ali Ghali und zwei weitere Kämpfer ums Leben gekommen, teilten das israelische Militär und der Islamische Dschihad mit. Der Islamische Dschihad habe einen schweren Schlag erlitten, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er warnte jedoch, dass die Operation noch nicht vorbei sei. Die israelischen Streitkräfte erklärten, mehr als 130 Ziele in der palästinensischen Enklave getroffen zu haben. Die Präventivschläge hätten nur Zielen, die mit dem Islamischen Dschihad in Verbindung stehen, gegolten.