Infolge der Ankündigung zusätzlicher Zölle auf Autoimporte durch US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ist aus Carneys Sicht unklar, was die USA als Nächstes tun werden. Doch die Kanadier hätten ihr Schicksal selbst in der Hand. Kanada müsse seine Abhängigkeit von den USA dramatisch verringern und seine Handelsbeziehungen auf andere Länder ausrichten, sagte Carney. «In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren müssen wir unsere Wirtschaft grundlegend umgestalten.» Ziel sei es, sicherzustellen, dass Kanada in einer drastisch veränderten Welt erfolgreich sein könne.