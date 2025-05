Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas höher eröffnet. Technologiewerte setzten ihren Vortagesschwung mit etwas moderaterem Tempo fort. Die KI-Fantasie in den Golfstaaten angesichts des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und damit verbundene Aufträge für die Wirtschaft sorgte für gute Laune. KI-Aktien wie Nvidia , Advanced Micro Devices und Super Micro standen hoch im Kurs bei Anlegern.