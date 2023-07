Die Geschäfte bei Microsoft laufen dank gefragter Software- und Cloud-Services weiter rund - auch wenn das Wachstum in einigen wichtigen Wachstumsfeldern im Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23 nicht an das hohe Tempo der Vorquartale anknüpfen konnte. Wegen gestiegener Kosten und höherer Steuern stagnierte zudem der Gewinn, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. In den zwölf Monaten bis Ende Juni verdiente der Konzern etwas mehr als 72 Milliarden Dollar und damit so viel wie im Vorjahr.

25.07.2023 22:34