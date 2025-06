So fiel der Richtsatz für fünfjährige Festhypotheken seit Mitte März um 43 Basispunkte auf 1,37 Prozent, bei den günstigsten Anbietern sogar auf nur 0,85 Prozent, wie Moneypark am Montag in seiner jüngsten Einschätzung zu den Hypothekarzinsen mitteilte. Zwei- und zehnjährige Laufzeiten wurden ebenfalls deutlich günstiger.