Die Niederlande werden die Förderung von Erdgas aus den Vorkommen in Groningen zum 1. Oktober beenden. Das entschied die Regierung am Freitag in Den Haag. Die Entscheidung war erwartet worden, nachdem es über Jahre grosse Schäden durch zahlreiche Erdbeben gegeben hatte. "Wir drehen den Hahn echt zu", erklärte der zuständige Staatssekretär Hans Vijlbrief. Bis 2024 werde das Groninger Gasfeld aber als Notreserve für Engpässe erhalten bleiben. Danach würden die Förderanlagen abgebaut.

23.06.2023 15:37