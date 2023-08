Dem Pharmakonzern Novartis ist mit seinem Kandidaten Remibrutinib ein Forschungserfolg geglückt. In den Phase-III-Studien REMIX-1 und REMIX-2 habe der Wirkstoff in der Behandlung von Patienten mit Nesselsucht (Urtikaria) schnell gewirkt, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

09.08.2023 18:18