Bei einem israelischen Angriff in der Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens 28 Menschen getötet worden. Es seien zudem Dutzende Menschen verletzt worden, teilte das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Die Menschen befanden sich demnach in einem ehemaligen Schulgebäude, das in der Stadt im Zentrum des Küstenstreifens als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.