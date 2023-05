Zudem wäre die konkrete Festlegung der Prämienpflichtigen sowie die Festlegung der individuellen Risikoprämien "mit kaum lösbaren Abgrenzungsfragen verbunden", wie der Bundesrat schreibt. Prioritär solle die "Too big to fail"-Regulierung für systemrelevante Banken umfassend evaluiert werden. In der Stromwirtschaft solle ausserdem der geschaffene und stark umstrittene Rettungsschirm für grosse Unternehmen möglichst rasch abgelöst werden.