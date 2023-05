(Neu: Meldung ab erstem Abschnitt nach Lead mit Aussagen von Alain Berset an MK erweitert und neu geschrieben.) - Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dem Rauchen soll in der Schweiz voraussichtlich ab dem Jahr 2026 ein Tabak- und E-Zigaretten-Werbeverbot in gedruckten Medien gelten. Das will der Bundesrat.

24.05.2023 16:49