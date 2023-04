Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat China wegen seiner Grossmanöver in der Nähe der demokratischen Inselrepublik als unverantwortlich kritisiert. In einer Videoansprache sagte Tsai am Dienstag, ihre Reisen wie in die USA seien seit langem Praxis. Taiwan als Präsidentin zu repräsentieren und die Kommunikation mit Freunden zu pflegen, entspreche den Erwartungen des taiwanischen Volkes. "Doch China benutzt das, um Militärmanöver zu starten, was Instabilität in der Taiwanstrasse und der Region auslöst. Das ist keine verantwortungsbewusste Haltung eines grossen Landes."

11.04.2023 12:07