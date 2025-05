Der Presserat rügt die Zeitung «Blick» wegen ungenauer Angaben in einem Online-Artikel über Umfragewerte der Partei AfD in Deutschland. Dabei habe die Redaktion gegen die Pflicht zur Quellenangabe verstossen, wie das Ethikorgan der Schweizer Medien in einem am Freitag bekannt gewordenen Entscheid festhielt.