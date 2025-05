Bis März 2026 soll die Transaktion demnach über die Bühne gehen. In dem Gemeinschaftsprojekt wollen die beiden Unternehmen Lithium in der Salzwüste Maricunga abbauen - dort befindet sich das zweitgrösste Lithium-Vorkommen der Welt. Das Metall wird für die Herstellung von Batterien gebraucht, die in Elektroautos, Handys und anderen elektronischen Geräten stecken.