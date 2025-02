So hatten die Münchner im Oktober die Übernahme von Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar angekündigt. Finanzieren will der Konzern seinen bislang grössten Zukauf mit den Erlösen aus Verkäufen von Randgeschäften, wie zuletzt von Innomotics für 3,5 Milliarden Euro. Zudem will das Unternehmen rund sechs Prozent seiner restlichen Beteiligung am Energietechnikkonzern Siemens Energy versilbern. Auch damit hat Siemens bereits begonnen und seinen Anteil auf zuletzt 14,3 Prozent gesenkt. Investoren fordern seit längerem eine weitere Entflechtung bei Siemens./nas/stw/jha/