Am Donnerstag hatte die links-liberale Regierung von Ministerpräsident Robert Golob beschlossen, dem Parlament die Anerkennung vorzulegen. Am Montag hatte daraufhin der rechte Oppositionsführer und Ex-Ministerpräsident Janez Jansa ein konsultatives Referendum im Parlament beantragt. Am Dienstag zog er den Antrag überraschend zurück. Ein Abgeordneter seiner Partei brachte schliesslich in der Parlamentssitzung einen neuen Antrag ein. Man habe die Erläuterungen zu dem Antrag modifiziert, sagte Jansa.