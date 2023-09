Swiss Re schätzt, dass der Nichtleben-Rückversicherungsmarkt in den nächsten Jahren stärker wachsen wird als das globale BIP, wie der Konzern am Montag anlässlich des Branchentreffens «Rendez-Vous de Septembre» in Monte Carlo in einem Communiqué mitteilte. Gründe dafür seien in erster Linie die Inflation und die zunehmende Urbanisierung rund um den Globus.