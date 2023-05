Beim Ausblick gibt sich das Unternehmen grundsätzlich optimistisch. Es gebe noch eine Reihe von Bereichen, auf die man sich bei der Adecco Group weiter konzentrieren müsse, wobei man gleichzeitig flexibel bleiben und auf die Marktbedingungen reagieren müsse, so die Worte des CEO. Was den April anbelangt, so seien die Volumina robust gewesen. Der Markt für Talentdienstleistungen bleibe dynamisch. Die Gruppe sei gut positioniert, um schnell und agil Marktanteile zu gewinnen, heisst es im Communiqué.