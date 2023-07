Die Erlöse beim französischen Gashersteller Air Liquide legten auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 4,9 Prozent auf knapp 14 Milliarden Euro zu, wie der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Inklusive der Folgen der hohen Energiepreise und negativen Währungseffekte ging der Umsatz aber um fast zwei Prozent zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte unterdessen um 4,9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen war das ein Plus von 11,3 Prozent.